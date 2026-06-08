Spotkajmy się w Różanymstoku. Dwa dni poświęcone przyszłości branży meblarskiej w BCU

25 i 26 czerwca 2026 roku Różanystok stanie się miejscem spotkania przedstawicieli polskiej branży meblarskiej. W Branżowym Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego odbędą się dwa ważne wydarzenia: konferencja „Fabryka Mebli Przyszłości: Technologie i ludzie” oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

To wyjątkowa okazja, aby wspólnie rozmawiać o wyzwaniach, szansach i kierunkach rozwoju jednej z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu, a jednocześnie zobaczyć miejsce, które staje się nowym centrum kompetencji, edukacji i współpracy dla całego sektora.

Różanystok – ważne miejsce na mapie branży meblarskiej

Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku powstało jako odpowiedź na dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle meblarskim. To nowoczesna przestrzeń, która łączy edukację, praktykę, innowacje i współpracę przedsiębiorców ze światem nauki oraz szkolnictwa zawodowego.

Podczas czerwcowych wydarzeń uczestnicy będą mogli nie tylko poznać działalność BCU, ale również zobaczyć jego potencjał jako miejsca kształcenia kadr dla branży oraz platformy wymiany wiedzy i doświadczeń.

Fabryka Mebli Przyszłości – technologie i ludzie

Pierwszym punktem programu będzie konferencja „Fabryka Mebli Przyszłości: Technologie i ludzie”, która odbędzie się 25 czerwca 2026 roku.

W centrum dyskusji znajdą się zagadnienia związane z automatyzacją produkcji, wdrażaniem nowoczesnych technologii, finansowaniem inwestycji oraz kompetencjami, których będą potrzebowali pracownicy przyszłości.

Program wydarzenia obejmuje m.in.:

prezentację działalności Branżowego Centrum Umiejętności,

zwiedzanie „fabryki mebli w miniaturze”,

wykład poświęcony wizji zautomatyzowanej fabryki mebli w 2030 roku,

praktyczne doświadczenia z wdrażania automatyzacji,

panel dotyczący kosztów, finansowania i zwrotu z inwestycji w nowoczesne technologie,

debatę o kompetencjach przyszłości i roli człowieka w coraz bardziej zautomatyzowanym środowisku pracy.

Konferencję zakończy wspólny lunch, a wieczorem uczestnicy będą mieli okazję do mniej formalnych rozmów podczas koncertu jazzowego zespołu Tubis Trio.

Walne Zgromadzenie OIGPM

Drugiego dnia, 26 czerwca 2026 roku, w Branżowym Centrum Umiejętności odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Podczas obrad członkowie Izby podsumują działalność organizacji w 2025 roku, zapoznają się ze sprawozdaniami organów statutowych oraz podejmą uchwały dotyczące funkcjonowania Izby.

Walne Zgromadzenie będzie również okazją do rozmów o aktualnej sytuacji sektora meblarskiego, wyzwaniach stojących przed przedsiębiorcami oraz działaniach niezbędnych do dalszego wzmacniania konkurencyjności polskich producentów na rynkach krajowych i zagranicznych.

Zaproszenie dla branży

Czerwcowe wydarzenia w Różanymstoku to znacznie więcej niż konferencja i obrady statutowe. To przede wszystkim okazja do spotkania przedstawicieli biznesu, edukacji i instytucji wspierających rozwój przemysłu meblarskiego.

W czasach, gdy branża mierzy się z wyzwaniami związanymi z transformacją technologiczną, dostępnością wykwalifikowanych pracowników i rosnącą konkurencją międzynarodową, współpraca i wymiana doświadczeń stają się szczególnie ważne.

Więcej informacji: www.bcumeble.pl

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.