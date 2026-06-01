Polska branża meblarska apeluje do rządu: Nie zostawiajcie przedsiębiorców samych z EUDR

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wystąpiła do Ministry Klimatu i Środowiska, Pauliny Hennig-Kloski z apelem o pilne przygotowanie praktycznych szkoleń dla przedsiębiorców dotyczących wdrażania unijnego rozporządzenia EUDR. Zarząd OIGPM podkreśla, że firmy meblarskie nie mogą zostać same z jedną z najbardziej wymagających regulacji ostatnich lat.

Nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania wylesianiu już wkrótce nałożą na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych m.in. z dokumentowaniem pochodzenia drewna, geolokalizacją, archiwizacją danych czy systemami należytej staranności. Problem w tym, że firmy nadal nie otrzymują jasnych i praktycznych wytycznych, jak te obowiązki realizować w praktyce.

„Branża meblarska nie boi się „ekologii” ani odpowiedzialnego pozyskiwania surowców. Polscy producenci mebli od lat działają zgodnie z wysokimi standardami środowiskowymi i doskonale rozumieją potrzebę ochrony lasów oraz budowania transparentnych łańcuchów dostaw. Problemem nie jest sam cel rozporządzenia EUDR, ale chaos interpretacyjny, który dziś towarzyszy jego wdrażaniu. Przedsiębiorcy nadal nie wiedzą, jak w praktyce realizować obowiązki wynikające z nowych przepisów. Firmy są odsyłane do treści rozporządzenia, ale nikt nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć, jak konkretne wymagania należy interpretować i wdrożyć w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Firmy potrzebują praktycznych wytycznych, przykładów, jasnych interpretacji oraz informacji, jak przygotować procedury i dokumentację, aby działać zgodnie z prawem i uniknąć sankcji.” - podkreśla Krzysztof Zimny, Członek Rady OIGPM.

Zdaniem Izby obecny chaos informacyjny wokół EUDR powoduje narastającą frustrację wśród przedsiębiorców, którzy skarżą się na panującą dezinformację. Rynek zalewają komercyjne szkolenia, często oparte na niepełnych interpretacjach lub koncentrujące się głównie na straszeniu przedsiębiorców sankcjami. Tymczasem brakuje oficjalnego, praktycznego przekazu ze strony instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie regulacji. Stawką jest bezpieczeństwo jednej z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Polska od lat należy do największych producentów i eksporterów mebli na świecie, a cały sektor daje pracę setkom tysięcy osób i stanowi jeden z filarów krajowego eksportu.

„Dziś największym problemem branży meblarskiej nie jest sama idea ochrony lasów, ale brak poczucia bezpieczeństwa prawnego. Przedsiębiorcy chcą działać zgodnie z przepisami, ale nie mogą funkcjonować w rzeczywistości, w której zamiast jasnych wytycznych otrzymują sprzeczne interpretacje, domysły i komercyjne szkolenia oparte bardziej na ideologizowaniu tematu niż na praktycznej wiedzy. Trudno oczekiwać od firm odpowiedzialności za wdrożenie regulacji, których nawet eksperci często nie potrafią jednoznacznie interpretować. Mówimy przecież o branży, która jest wizytówką polskiej gospodarki i jednym z liderów produkcji i eksportu na świecie. Tak strategiczny sektor powinien dziś otrzymać od państwa realne wsparcie, a nie jedynie obowiązki i ryzyko sankcji. Dodatkowo, w projekcie aktu krajowego dostrzegamy znamiona gold-platingu.” - zaznacza Krzysztof Zimny, odnosząc się do gold-platingu, czyli rozszerzania krajowych przepisów ponad unijne wymagania.

W skierowanym do Ministerstwa piśmie OIGPM zaapelowało o przygotowanie praktycznych szkoleń prowadzonych przez ekspertów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz przedstawicieli organów odpowiedzialnych za kontrole przedsiębiorstw w zakresie EUDR. Według przedsiębiorców tylko takie rozwiązanie może zapewnić jednolitą interpretację przepisów i ograniczyć ryzyko rozbieżności, które w przyszłości mogłyby prowadzić do sankcji.

Izba podkreśla, że czasu na przygotowanie firm jest coraz mniej, a termin rozpoczęcia obowiązywania nowych przepisów zbliża się bardzo szybko. Dlatego konieczne jest natychmiastowe rozpoczęcie realnego dialogu z branżą meblarską oraz zapewnienie przedsiębiorcom praktycznej wiedzy potrzebnej do bezpiecznego funkcjonowania na rynku europejskim.

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.