OIGPM apeluje do rządu o pilne działania na rzecz branży meblarskiej

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM) skierowała oficjalny list do Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawicieli kluczowych resortów gospodarczych, apelując o pilne wsparcie dla polskiej branży meblarskiej. Dokument został zaadresowany do Premiera Donalda Tuska, Ministra Finansów i Gospodarki, Andrzeja Domańskiego oraz Ministra Energii, Miłosza Motyki.

Izba zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację sektora, który od lat stanowi jeden z filarów polskiej gospodarki oraz ważny element krajowego eksportu. Przedsiębiorcy mierzą się z rosnącymi wyzwaniami o charakterze ekonomicznym i geopolitycznym. Jak podkreśla OIGPM, szczególnym obciążeniem dla producentów mebli pozostają wysokie koszty energii elektrycznej i paliw, które bezpośrednio wpływają na koszty produkcji i konkurencyjność polskich firm. Dodatkowym wyzwaniem są rosnące ceny surowców i komponentów, spadający popyt na rynkach międzynarodowych, a także nasilająca się presja ze strony zagranicznych producentów.

Izba wskazuje również, że utrzymujące się niekorzystne warunki rynkowe mogą prowadzić do dalszego osłabienia sektora, ograniczenia inwestycji oraz negatywnych konsekwencji społeczno-gospodarczych, w tym utraty miejsc pracy – zwłaszcza w regionach, gdzie przemysł drzewno-meblarski odgrywa kluczową rolę.

W związku z powyższym OIGPM apeluje do rządu o podjęcie zdecydowanych i systemowych działań wspierających stabilność branży. Wśród najważniejszych postulatów znalazły się:

obniżenie hurtowych cen paliw,

obniżenie cen energii elektrycznej, które należą obecnie do najwyższych w Europie i na świecie,

wprowadzenie dodatkowych działań pomocowych i osłonowych, które pomogą ustabilizować sytuację i poprawić kondycję przedsiębiorstw meblarskich.

Zdaniem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, szybka i zdecydowana reakcja administracji państwowej jest niezbędna, aby zahamować negatywne trendy i zapewnić dalszy rozwój jednego z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki.