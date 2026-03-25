Co czeka branżę meblarską w 2026 roku

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz B+R Studio zapraszają 1 kwietnia na webinar poświęcony wnioskom z najnowszego raportu na temat sytuacji w branży meblarskiej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W obliczu dynamicznych zmian gospodarczych oraz rosnącej niepewności rynkowej dostęp do rzetelnych danych i wiarygodnych analiz staje się kluczowy dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Odpowiadając na te potrzeby, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli we współpracy z B+R Studio zapraszają na webinar poświęcony najnowszej edycji raportu „Polskie Meble Outlook 2026”.

To 60 minut merytorycznego spotkania opartego na danych, które dostarczy uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat aktualnej kondycji sektora meblarskiego oraz jego perspektyw na nadchodzący rok.

Kluczowe elementy webinaru:

najważniejsze trendy i prognozy dla branży meblarskiej w 2026 roku,

identyfikacja szans i wyzwań stojących przed sektorem,

praktyczne wykorzystanie danych w planowaniu strategicznym,

ekspercka dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników rynku.

Webinar będzie nie tylko prezentacją wyników raportu, ale także platformą do konfrontacji różnych perspektyw oraz rozmowy o przyszłości branży.

Szczegóły wydarzenia:

Data: 1 kwietnia 2026 r.

godz. 13:00–14:00

Prowadzący:

Joanna Gruszczyńska (OIGPM)

Tomasz Wiktorski (B+R Studio)

Agenda:

13:00–13:10 – Otwarcie i wprowadzenie

13:10–13:20 – Prezentacja raportu – wybrane dane

13:20–13:40 – Kluczowe wnioski

13:40–14:00 – Dyskusja i sesja Q&A

Rejestracja:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl do dnia 31 marca 2026 r.

Link do udziału w webinarze zostanie przesłany po potwierdzeniu zgłoszenia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.

