Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zaprasza na eksperckie seminaria podczas MEBLE POLSKA

Podczas najbliższej edycji targów MEBLE POLSKA w Poznaniu (24–27 lutego 2026) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zaprasza na cykl specjalistycznych seminariów przygotowanych wspólnie z partnerami – Grupą MTP i firmą Promedia. Program wykładów został skoncentrowany na najważniejszych wyzwaniach stojących dziś przed branżą – od regulacji prawnych, efektywności surowcowej, przez analizy rynkowe, sprzedaż wielokanałową, po rozwój kompetencji i umiejętności osobistych, które pomagają budować przewagę w biznesie.

Seminaria OIGPM to propozycja dla producentów, dystrybutorów i handlowców z branży meblarskiej, którzy chcą zdobyć aktualną wiedzę, praktyczne wskazówki i twarde dane rynkowe pomocne w podejmowaniu decyzji biznesowych.

W programie znajdą się m.in. wystąpienia poświęcone nowym regulacjom i ich wpływowi na konkurencyjność firm. Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych Pawlak Królikowski omówi praktyczne aspekty wdrażania rozporządzenia GPSR - nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów w branży meblarskiej oraz związane z nimi ryzyka prawne i organizacyjne. Swapan Chaudhuri, CEO Deeplai PSA i ekspert „Kuriera Drzewnego”, pokaże, w jaki sposób Cyfrowy Paszport Produktu, EUDR oraz certyfikacja mogą przekształcić obowiązki regulacyjne w realną przewagę strategiczną. Z kolei profesor Piotr Beer z SGGW przedstawi konkretne modele i możliwości zarabiania na drewnianych odpadach oraz pozostałościach międzyoperacyjnych i poprodukcyjnych, wskazując, jak zwiększać efektywność wykorzystania surowca.

Wartościowych danych statystycznych dostarczy z pewnością prezentacja raportu „Polskie Meble Outlook 2026”. Tomasz Wiktorski, prezes B+R Studio, omówi wnioski z tego opracowania, prezentując kluczowe trendy rynkowe. W swoim drugim wystąpieniu pokaże również praktyczne możliwości budowania kadr poprzez Branżowe Centrum Umiejętności w Różanymstoku i nowoczesne podejście do rozwoju zespołów pracowniczych.

Osobny blok seminariów zostanie poświęcony sprzedaży i zarządzaniu w firmach meblarskich. Jerzy Osika, prezes Promedia poprowadzi wykład z eksperckim panelem dyskusyjnym o aktualnych trendach w sprzedaży internetowej w branży meblowej. Podpowie też, jak sklepy stacjonarne mogą zwiększać konkurencyjność w realiach sprzedaży wielokanałowej. W kolejnych sesjach skupi się na kompetencjach osobistych i menedżerskich – budowaniu pewności siebie w sprzedaży, radzeniu sobie ze stresem w trudnych warunkach rynkowych oraz skutecznym wykorzystaniu targów do pozyskiwania klientów na rynkach zagranicznych.

Bardzo ważnym punktem programu będzie prezentacja Banku Pekao S.A. poświęcona kondycji sektora meblarskiego oraz jego perspektywom na 2026 rok. Krzysztof Mrówczyński z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao w wystąpieniu „Branża meblarska: w którym momencie cyklu jesteśmy, dokąd zmierzamy?” przedstawi aktualną ocenę sytuacji rynkowej, najświeższe sygnały płynące z branży i gospodarki oraz wpływ kluczowych wyzwań na dalszy rozwój rynku.

Seminaria OIGPM będą odbywać się w Sali Niebieskiej na terenie targów. Izba zaprasza wszystkich przedstawicieli branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz do udziału – to okazja, by uzupełnić wizytę targową o rzetelną wiedzę i praktyczne spojrzenie ekspertów na kierunki rozwoju branży meblarskiej.

Szczegółowy program seminariów OIGPM:

24.02.2026 (wtorek)

12:00 - 12: 45 GPSR w praktyce: Bezpieczeństwo produktów w branży meblarskiej: nowe obowiązki, nowe ryzyka

Pawlak Królikowski Kancelaria Radców Prawnych s.c.

13:00 – 13:45

W jaki sposób Cyfrowy Paszport Produktu, EUDR i certyfikacja przekształcają zgodność z regulacjami w strategiczną przewagę

Swapan Chaudhuri, Ekspert „Kuriera Drzewnego” ds. EUDR i Cyfrowego Paszportu Produktu

14:00 – 14:45

Jak zarabiać na drewnianych odpadach/pozostałościach międzyoperacyjnych i poprodukcyjnych

prof. Piotr Beer, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, SGGW w Warszawie

25.02.2026 (środa)

14:00 – 14:45

Raport „Polskie Meble Outlook 2026” – najważniejsze obserwacje analityków dotyczące trendów branżowych

Tomasz Wiktorski, Prezes B+R Studio

15:00 – 15:45

Zbuduj nowoczesny zespół pracowników – możliwości Branżowego Centrum Umiejętności w Różanymstoku

Tomasz Wiktorski, Prezes B+R Studio

26.02.2026 (czwartek)

11:00 – 11:45

Trendy w sprzedaży internetowej w branży meblowej

Jerzy Osika, Prezes Promedia

12:00 – 12:45

Jak Twój stacjonarny sklep meblowy zwiększy swą konkurencyjność w czasach sprzedaży wielokanałowej?

Jerzy Osika, Prezes Promedia

13:00 – 13:45

Jak zwiększysz pewność siebie, by odnosić większe sukcesy?

Jerzy Osika, Prezes Promedia

14:00 – 14:45

Branża meblarska: w którym momencie cyklu jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Krzysztof Mrówczyński, Departament Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao SA

15:00 – 15:45

Jak okiełznasz stres w czasach trudnych wyzwań?

Jerzy Osika, Prezes Promedia

16:00 – 16:45

Jak lepiej wykorzystasz targi do pozyskania klientów na rynkach zagranicznych?

Jerzy Osika, Prezes Promedia

Rejestracja na targi i pełen program wydarzeń: https://www.meblepolska.pl/pl/

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.