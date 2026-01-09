Otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku już w tym miesiącu
26 stycznia 2026 roku o godz. 11:30 w Różanymstoku odbędzie się uroczyste otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego – nowoczesnego ośrodka edukacyjno-szkoleniowego, którego misją jest rozwój kompetencji zawodowych i technologicznych dla sektora meblarskiego oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy edukacją a przemysłem.
Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli środowisk edukacyjnych, gospodarczych i instytucjonalnych, a także reprezentantów branży meblarskiej z całej Polski. Uroczystego otwarcia dokonają m.in. ks. Tadeusz Jarecki SDB, Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego, oraz Jan Szynaka, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i Prezes Grupy Szynaka Meble.

Pierwsza część wydarzenia odbędzie się w siedzibie Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego i obejmie oficjalne przemówienia zaproszonych gości, prezentację projektu BCU oraz uroczyste otwarcie centrum. Uczestnicy będą mieli również możliwość wspólnego i indywidualnego zwiedzania nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej oraz zapoznania się z zakresem działalności i możliwościami szkoleniowymi BCU.

Druga, konferencyjna część wydarzenia – pod hasłem „Edukacja. Technologia. Przyszłość.” – odbędzie się w sąsiadującym budynku „Drapieżnik”. Program obejmie wystąpienie DON BOSCO TECH oraz dwa panele dyskusyjne poświęcone kluczowym wyzwaniom współczesnej edukacji zawodowej i potrzebom przemysłu meblarskiego.

Otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku będzie ważnym krokiem w budowaniu nowoczesnego systemu kształcenia branżowego w Polsce. Centrum ma pełnić rolę platformy współpracy pomiędzy szkołami, instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami, wspierając rozwój kompetencji przyszłości oraz konkurencyjność polskiego przemysłu meblarskiego.

Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku to projekt realizowany przez Towarzystwo Salezjańskie wraz z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli oraz Branżową Szkołą Specjalną I stopnia w Różanymstoku.

 Więcej informacji: bcumeble.pl

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.

