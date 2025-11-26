Rada ds. Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego rozpoczęła prace – branża liczy na przełom dla stabilności surowcowej i rozwoju sektora

24 listopada 2025 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego przy Prezesie Rady Ministrów – nowego forum współpracy administracji, przemysłu i nauki. Podczas posiedzenia omówiono kluczowe wyzwania stojące przed sektorem, w tym zapewnienie stabilnej dostępności surowca drzewnego, konkurencyjnych warunków cenowych oraz konieczność modernizacji regulacji wpływających na gospodarkę leśną. Przedstawiciele branży, w tym Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, wyrazili nadzieję, że prace Rady staną się realnym impulsem dla uporządkowania zasad funkcjonowania rynku i wzmocnienia konkurencyjności polskiego przemysłu.

W pierwszym posiedzeniu Rady ds. Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego udział wzięli przedstawiciele rządu, Lasów Państwowych, środowiska naukowego oraz organizacji branżowych. Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli reprezentował wiceprezes Izby Piotr Wójcik. Obradom przewodniczył minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który podkreślił strategiczną rolę przemysłu drzewnego i meblarskiego dla polskiej gospodarki oraz konieczność zapewnienia stabilnych warunków jego rozwoju. Dyskusję prowadził również dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Zbysław Ziemacki, prezentując główne zagadnienia wymagające pilnych działań.

Najważniejsze postulaty zgłaszane przez branżę

Podczas swojego wystąpienia OIGPM wskazała na kluczowe potrzeby przedsiębiorstw meblarskich i drzewnych, w tym:

zapewnienie stabilnej i przewidywalnej dostępności surowca na poziomie ok. 40 mln m³ rocznie, zgodnie ze strukturą zapotrzebowania przemysłu;

ustalanie cen bazowych drewna w oparciu o rzeczywiste mechanizmy rynkowe, pozwalające zachować konkurencyjność polskich firm na rynkach międzynarodowych;

rewizję decyzji administracyjnych ograniczających pozyskanie drewna, które wpływają na ciągłość produkcji i stabilność przedsiębiorstw.

Postulaty te korespondowały z przedstawioną w trakcie posiedzenia analizą aktualnej sytuacji sektora, która jednoznacznie wskazywała na pilną potrzebę uporządkowania zasad funkcjonowania rynku surowcowego.

Głos nauki: konieczne zmiany w prawie i pilna reakcja na problemy zdrowotne lasów

Profesor Jarosław Socha, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk przedstawił alarmujące dane dotyczące kondycji zdrowotnej polskich lasów. Zwrócił uwagę, że w krótkiej perspektywie zagrożonych może być nawet 50 mln m³ zasobów, a w horyzoncie dekady – 200–400 mln m³. Jak wskazał, obecne regulacje utrudniają szybkie reagowanie na narastające problemy ekologiczne i strukturalne. Jego zdaniem potrzebne są zarówno zmiany legislacyjne, jak i rzetelna kampania informacyjna dotycząca gospodarki leśnej.

Wymiana argumentów i różnice w podejściu

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprezentowali prognozy pozyskania drewna do 2030 r., zakładające 38–40 mln m³ rocznie. Podkreślali, że ograniczenia wynikające z ochrony starolasów mają być rekompensowane intensyfikacją zabiegów pielęgnacyjnych i obniżeniem wieku rębności. Wyjaśnienia te zostały przyjęte przez pozostałych uczestników z ostrożnością, co pokazuje, jak ważne jest wypracowanie spójnego, opartego na danych podejścia do polityki surowcowej.

Kontrakt Branżowy i drewno jako surowiec strategiczny

Istotną częścią posiedzenia była również prezentacja założeń do Kontraktu Branżowego oraz dyskusja o planowanej ustawie uznającej drewno za surowiec strategiczny. MRiT zapowiedziało szeroką współpracę z przedstawicielami przemysłu w tworzeniu dokumentów.

Dalsze kroki – prace zespołu roboczego i kolejne posiedzenie

Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się do 15 lutego 2026 r. W międzyczasie rozpocznie działalność zespół roboczy, który przygotuje szczegółowe rekomendacje do dalszych obrad.

Zaangażowanie OIGPM

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli będzie aktywnie uczestniczyć w pracach Rady i zespołów eksperckich. Kluczowym celem OIGPM pozostaje zapewnienie stabilnych dostaw surowca, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz stworzenie przewidywalnych warunków rozwoju całego sektora.

Branża ma nadzieję, że powołana Rada stanie się realną platformą zmian i umożliwi wypracowanie rozwiązań, które zapewnią długofalową stabilność jednej z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.