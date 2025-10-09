Powstaje Rada do spraw Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego. To nadzieja dla pogrążonej w kryzysie gałęzi polskiej gospodarki

1 października 2025 r. na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów została powołana Rada do spraw Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego – organ opiniodawczo-doradczy przy Prezesie Rady Ministrów. To m.in. efekt wielomiesięcznych starań Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna, które od dawna apelowały o stworzenie forum realnej współpracy między rządem, nauką i przedsiębiorcami.

Powołanie Rady to przełomowy moment dla sektora drzewno-meblarskiego, który zmaga się z poważnym kryzysem – ograniczonym dostępem do surowca, spadkiem rentowności i rosnącymi kosztami produkcji. Branża, która od lat stanowiła jeden z filarów polskiej gospodarki i eksportu, znalazła się dziś w trudnej sytuacji, a powołanie Rady jest postrzegane jako szansa na zahamowanie negatywnych trendów i odbudowę konkurencyjności całego sektora.

Nowo utworzony organ ma wspierać administrację rządową w działaniach na rzecz zwiększenia konkurencyjności przemysłu opartego na drewnie, w tym meblarstwa.

W skład Rady wejdą przedstawiciele kluczowych resortów, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także reprezentanci środowisk naukowych i organizacji branżowych, w tym Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Do najważniejszych zadań Rady należeć będzie:

rekomendowanie inicjatyw i instrumentów wspierających rozwój i konkurencyjność przemysłu opartego na drewnie,

analiza i opiniowanie przepisów prawnych, które wpływają na funkcjonowanie branży,

współpraca z Lasami Państwowymi w celu zapewnienia stabilnych zasad zaopatrzenia w surowiec drzewny,

identyfikacja i usuwanie barier rozwojowych, w tym w obszarze innowacyjności i transferu technologii,

tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem i nauką.

– Powołanie Rady to bardzo potrzebny krok, który daję nadzieję na systemowe zmiany i odwrócenie negatywnych tendencji w naszej branży. Od miesięcy apelowaliśmy o konkretne działania, które pozwolą zatrzymać spiralę problemów dotykających przemysł drzewny i meblarski – mówi Michał Strzelecki, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. – Liczymy na to, że w ramach Rady uda się wypracować rozwiązania, które ustabilizują sytuację przedsiębiorstw i przywrócą im możliwości rozwoju.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna wyrażają przekonanie, że powołanie Rady stanowi początek rzeczywistego dialogu z rządem oraz szansę na uratowanie tysięcy miejsc pracy w sektorze drzewnym i meblarskim – branżach, które od dekad są wizytówką polskiej gospodarki i eksportu.

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.

